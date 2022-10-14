Свердловское правительство рассматривает меры поддержки семьям мобилизованных

Работа по разработке мер в правительстве региона ведется с начала объявления президентом частичной мобилизации. Фото: Галина Соловьева

В правительстве Свердловской области рассматривают меры поддержки, необходимые для семей мобилизованных граждан. Речь идет об обеспечении горячим питанием учащихся школ, создании дежурных групп в детских садах, оказании помощи пожилым и больным родственникам призванных на СВО.

Прорабатывается мера по социальному обеспечению студентов колледжей и техникумов. В нее включены годовые затраты на питание и одежду в сумме 91 642 рублей. Сейчас правительством региона изучается механизм, который подразумевает получение поддержки в виде средств или вещей.

"По линии минобразования идет проработка вопроса с обеспечением детей в школах горячим питанием. Это дети, чьи отцы были мобилизованы. На данный момент по нашим подсчетам это коснется около 800 школьников (это 5–11-й класс)", — сообщили URA.RU в департаменте информационной политики Свердловской области.

Работа по разработке мер в правительстве региона ведется с начала объявления президентом частичной мобилизации. Вопросы рассмотрит Заксобрание Свердловской области в ближайшие дни.

В территориях с семьями мобилизованных работают волонтеры движения #МЫВМЕСТЕ, к взаимодействию подключены все главы муниципалитетов. Жители могут получить юридическую, психологическую и бытовую помощь. Также в регионе запущена горячая линия по вопросам частичной мобилизации. О проблемах информируют аппарат Уполномоченного по правам человека, где рассматривают конкретные ситуации.

Сообщается, что для обустройства быта мобилизованных граждан приобретены тепловые пушки, водонагреватели, газовые горелки. На эти цели выделено несколько десятков миллионов рублей. Средний Урал регулярно направляет на Донбасс гуманитарные грузы. Уже перевезено больше 1 100 тонн.

Напомним, ранее в нескольких свердловских городах бесплатным горячим питанием решили обеспечить детей мобилизованных граждан. В Каменске-Уральском льгота начнет действовать с 17 октября.