В Нижнем Тагиле ввели меру поддержки семей военных, которые участвуют в СВО

Соответствующее постановление подписал мэр города Владислав Пинаев. Фото: Павел Ворожцов

Власти Нижнего Тагила предусмотрели меру поддержки для граждан, которые участвуют в специальной военной операции на Украине. Дети таких военнослужащих будут ходить в детсады бесплатно.

Соответствующее постановление подписал мэр города Владислав Пинаев.

"С 1 октября 2022 года семьи этой категории с маленькими детьми полностью освобождаются от платы за детский сад. Мера будет действовать до особого распоряжения", — сообщил глава Нижнего Тагила у себя на странице "ВКонтакте".

Воспользоваться данной льготой смогут порядка 300 семей.

Отметим, что льготы для семей мобилизованных граждан предоставляются и в других муниципалитетах Свердловской области. Например, в Каменске-Уральском и Верхней Пышме детей призванных по частичной мобилизации обеспечат бесплатным горячим питанием в школах. Глава Среднеуральска предложил компенсировать оплату ЖКУ мобилизованным жителям города. Кроме того, на прошлой неделе Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для участников СВО.

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