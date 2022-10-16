Добровольцу из Полевского вручили госнаграду за смелость и мужество в ходе СВО

Указ о награждении свердловчанина Владимир Путин подписал в августе. Фото: пресс-служба администрации Полевского ГО

Ефрейтор Дмитрий Захаров награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Мужчина одним из первых убыл на Украину добровольцем.

До понедельника он находится в увольнении, приехал навестить семью с территории проведения специальной военной операции (СВО), рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Награждение прошло в торжественной обстановке с участием мэра Константина Поспелова, ветеранов и ребят из кадетского класса. О подвиге свердловчанина рассказал военный комиссар города Руслан Хаюмов.

По его словам, 21 июня в районе населенного пункта Долгенькое Харьковской области мужчина в составе сводной группы был направлен для обнаружения и уничтожения минометной батареи вооруженных сил Украины. Однако группа попала в засаду. "Ефрейтор Захаров действовал мужественно и умело, он обеспечивал в составе подразделения отход сводной группы и эвакуацию раненых", — добавил военный комиссар.

За смелые решительные действия и проявленные при этом мужество и стойкость, за спасение раненых товарищей Указом Президента РФ от 25 августа Дмитрий Захаров награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Глава города назвал подвиг полевчанина примером для молодого поколения. "А для всех нас это мотивация для создания условий помощи нашим ребятам, которые сейчас отстаивают мирное небо уже на территории Российского государства. И конечно, это мотивация заботиться о семьях наших ребят. На территории создан штаб #МЫВМЕСТЕ, который займется этими вопросами, — добавил градоначальник.