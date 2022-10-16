Уральских манси могут мобилизовать

На Среднем Урале борются за сохранение коренного народа. Фото: Полина Зиновьева

На представителей коренных и малочисленных народов распространяются те же правила призыва по частичной мобилизации, что и на всех граждан России. Об этом говорится в telegram-канале Объясняем.рф.

Вместе с тем отмечается, что "право на отсрочку имеют представители ряда профессий, связанных с традиционной хозяйственной деятельностью и традиционными промыслами малочисленных народов". Узнать перечень бронируемых должностей предлагается в администрациях муниципалитетов.

Напомним, на севере Свердловской области проживает коренной малочисленный народ — манси. По данным на 2021 год, в Ивдельском ГО их численность составляла 140 человек (в 2010 году было 250 человек). Манси ведут традиционный для своего народа образ жизни: охотятся, рыбачат, занимаются собирательством дикоросов. Государство поддерживает эту категорию граждан, предоставляя им разные льготы, закупая необходимую технику, обеспечивая инфраструктуру.