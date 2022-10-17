Депутаты и сенаторы могут лишиться брони от частичной мобилизации

Предлагается полностью исключить критерий "отсрочка для парламентариев". Фото: Алексей Кунилов

Депутаты подготовили поправки в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ". Они предполагают снятие брони с членов Совета Федерации и депутатов Госдумы.

Законопроект планируется внести в Госдуму сегодня, 17 октября. В нем также предлагается призывать сотрудников Росгвардии, МЧС, военной прокуратуры и других силовых структур в первую очередь.

Один из авторов законопроекта, глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил "Известиям", что инициатива "позволит удовлетворить запрос общества на справедливость".

Согласно действующему законодательству, право на отсрочку, включая парламентариев, есть у 7 категорий граждан. Новыми нормами отсрочку от призыва предлагается предоставить 16 категориям россиян, из которых 10 — новые. Среди них — сыновья (родные братья) погибших военнослужащих по призыву; граждане, имеющие ребенка и воспитывающие его без отца (матери); родители (усыновители) или опекуны, ухаживающие за ребенком-инвалидом до 18 лет или инвалидом с детства I группы; матери, у которых четверо и более детей до 8 лет, если они воспитывают их без мужа.

Вместе с тем предлагается полностью исключить критерий "отсрочка для парламентариев". И установить две новых категории. Они уточняют, кого должны призывать в первоочередном порядке. Речь идет о силовиках. Тех, кто служит, и тех, кто уволен с военной службы и зачислен в запас.

По мнению главы политической экспертной группы Константина Калачева, разумно, чтобы в первую очередь под частичную мобилизацию попали те силовики, которые имеют военную подготовку или умеют обращаться с оружием. При этом он считает неправильным, чтобы мобилизованными оказались депутаты Госдумы, сенаторы, так как это может остановить работу парламента.