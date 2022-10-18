Минобороны РФ показало ночные тренировки мобилизованных свердловчан. Видео

После подготовки мобилизованных направят в освобожденные территорий. Фото: кадр из видео Минобороны РФ

Опубликованы кадры ночных занятий по боевой подготовке мобилизованных из Свердловской и Челябинской областей. Экипажи танков Т-80 отрабатывают огневое поражение противника, выполняя стрельбу из 125-мм пушки, спаренного и зенитного пулеметов.

Мишени, имитирующие бронетехнику, гранатометные расчеты и вертолеты противника, расположены на дистанции до 2 километров. Кроме того, экипажи боевых разведывательных машин БРМ-2АМ ведут огонь из пушки и пулемета по целям на дальности от 500 до 900 метров.

"Боевая подготовка мобилизованных проходит в интенсивном режиме. После отработки нормативов днем военнослужащие приступают к следующему этапу – ночным стрельбам", – сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Отмечается, что мобилизованные также отрабатывают нормативы по ночной стрельбе из автоматов АК-74 и АК-12 с использованием приборов ночного видения и без них. После подготовки свердловчане и челябинцы займутся контролем и обороной освобожденных территорий.

Видео: Минобороны РФ