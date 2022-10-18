Людмила Бабушкина посетила учебный центр, где организована подготовка мобилизованных

Парламентарии передали мобилизованным шерстяные одеяла и спальные мешки. Фото: сайт Заксобрания Свердловской области

Председатель свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина вместе с депутатами Вячеславом Вегнером и Тарасом Исаковым ознакомились с тем, как организовано пребывание мобилизованных граждан в 473-м Окружном учебном центре ЦВО. Там сейчас развернут тренировочный полигон.

Депутаты побывали на полевом хлебозаводе, в столовой, в клубе с библиотекой и кинотеатром, а также осмотрели теплые палатки. Парламентарии передали мобилизованным шерстяные одеяла и спальные мешки.

"Пообщавшись с мобилизованными, мы убедились в том, что у них хорошее, боевое настроение. Стоит поблагодарить командиров подразделений, которые поддерживают ребят психологически, максимально серьезно занимаются их боевой подготовкой", — отметила председатель Заксобрания.

Сейчас в Елани находятся призванные на военную службу жители Свердловской, Томской, Курганской областей, Пермского края, ХМАО-Югры, Башкирии и других регионов России. Как отметили в пресс-службе Заксобрания, в региональном парламенте идет работа над законопроектом, который позволит обеспечить детей мобилизованных граждан бесплатным питанием. На эти цели планируют выделить 44 млн рублей.

"Мы задавали вопросы ребятам: "Что еще нужно решить?". Отвечают, что большая часть проблем, изначально существовавших, уже снята. Задача на сегодня — хорошо подготовить ребят физически и технически для того, чтобы они вернулись домой с Победой!" — добавила Людмила Бабушкина.

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