Полпред в УрФО заявил о готовности принять на Урале жителей Херсонской области

У регионов УрФО есть возможности принять эвакуированных жителей Херсонской области. Фото: Полина Зиновьева

Полномочный представитель президента РФ в УрФО заявил, что регионы Урала могут принять эвакуированных жителей Херсонской области. Об этом Владимир Якушев сообщил в ходе осмотра строительной выставки 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге.

"Что касается непосредственно цифры, в ближайшее время у нас уже будет четкая конкретика, какое количество людей мы можем принять", — сказал Владимир Якушев.

По словам полпреда, у субъектов УрФО есть возможности для размещения жителей Херсонской области, которая сейчас подвержена ракетным ударам со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ).

Напомним, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился за помощью к руководству России. Он попросил вывезти граждан в безопасные регионы.

Напомним, в начале октября в Екатеринбург прибыли 38 жителей из ДНР и ЛНР.