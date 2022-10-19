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19 октября 2022, 17:39

Ежемесячное довольствие мобилизованных составит не менее 195 тысяч рублей

мобилизованные

Частичная мобилизация была объявлена в России с 21 сентября. Фото: Полина Зиновьева

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам оказания поддержки россиянам, призванным на военную службу по мобилизации, и членам их семей.

В том числе к 1 ноября глава государства поручил установить каждому мобилизованному со дня зачисления в списки личного состава воинской части, включая период подготовки и обучения, денежное довольствие. Его размер не должен быть меньше 195 тысяч рублей в месяц. Материальное обеспечение и отдельные выплаты должны предоставляться своевременно.

Кроме того, высшим должностным лицам субъектов РФ поручено:

  • оказывать содействие в организации мест размещения мобилизованных, ином материально-техническом обеспечении указанных граждан и соответствующих воинских формирований, а также в организации мероприятий по подготовке и обучению;
  • обеспечить реализацию комплекса мер соцподдержки семей призванных на военную службу по мобилизации.

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Ежемесячное довольствие мобилизованных составит не менее 195 тысяч рублей