Вячеслав Володин: свыше 9 500 многодетных отцов отозваны из воинских частей

Отцы возвращены в семьи. Фото: Галина Соловьева

Мужчины, у которых трое и более детей, освобождены от частичной мобилизации. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"На сегодняшний день отменены решения о призыве в отношении более 9 500 отцов. Они отозваны из воинских частей и возвращены к семьям", — написал он в личном telegram-канале.

По словам Вячеслава Володина, депутаты Госдумы проконтролируют призывные комиссии в вопросе предоставления отсрочек. Чтобы те руководствовались директивами Минобороны и Генштаба.

Он также напомнил, кому положена отсрочка от частичной мобилизации. В представленном списке значатся:

признанные временно негодными к военной службе по состоянию здоровья;

занятые постоянным уходом за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимися по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы в постороннем постоянном уходе (помощи, надзоре) либо являющимися инвалидами I группы, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;

опекуны или попечители несовершеннолетнего родного брата и/или несовершеннолетней родной сестры;

граждане, имеющие на иждивении трех или более детей в возрасте до 16 лет;

женщины, имеющие одного ребенка и более;

имеющие на иждивении и воспитывающие без матери одного и более ребенка.