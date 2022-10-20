Вячеслав Володин: свыше 9 500 многодетных отцов отозваны из воинских частей

Мужчины, у которых трое и более детей, освобождены от частичной мобилизации. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
"На сегодняшний день отменены решения о призыве в отношении более 9 500 отцов. Они отозваны из воинских частей и возвращены к семьям", — написал он в личном telegram-канале.
По словам Вячеслава Володина, депутаты Госдумы проконтролируют призывные комиссии в вопросе предоставления отсрочек. Чтобы те руководствовались директивами Минобороны и Генштаба.
Он также напомнил, кому положена отсрочка от частичной мобилизации. В представленном списке значатся:
- признанные временно негодными к военной службе по состоянию здоровья;
- занятые постоянным уходом за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимися по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы в постороннем постоянном уходе (помощи, надзоре) либо являющимися инвалидами I группы, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;
- опекуны или попечители несовершеннолетнего родного брата и/или несовершеннолетней родной сестры;
- граждане, имеющие на иждивении трех или более детей в возрасте до 16 лет;
- женщины, имеющие одного ребенка и более;
- имеющие на иждивении и воспитывающие без матери одного и более ребенка.
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