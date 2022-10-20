Правительство проконтролирует обеспечение участников СВО всем необходимым

При Правительстве РФ по поручению президента создадут координационный совет. Его возглавит премьер-министр Михаил Мишустин.
Проект указа о создании соответствующего совета подготовлен и передан главе государства. Как говорится в telegram-канале кабмина, "цель новой структуры — оперативно принимать меры для формирования и выполнения целевого задания по всем ключевым направлениям". В их числе:
- поставка оборудования и техники для военных,
- проведение строительных работ,
- предоставление транспорта.
Чтобы нарастить выпуск востребованной продукции, предлагается задействовать все возможности оборонно-промышленного комплекса. К работе нужно привлекать и бизнес.
"Важно, чтобы у тех, кто защищает национальные интересы, было все, что им нужно. Включая, как сказал президент, обеспечение экипировкой и снаряжением, медицинской помощью и лекарствами, питанием и соответствующими бытовыми условиями, а также достойное вознаграждение", — добавил председатель Правительства.
Отмечается, что по каждому из направлений обеспечения будет закреплен курирующий вице-премьер. Им поручено подготовить конкретные предложения в зависимости от сферы деятельности. О ходе работы правительство будет еженедельно докладывать президенту.
Добавим, накануне в ходе совещания главы государства с членами Совета Безопасности РФ Владимир Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Также стало известно, что в Свердловской области вводится режим базовой готовности.
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