Правительство проконтролирует обеспечение участников СВО всем необходимым

Михаил Мишустин: "Все поручения президента должны быть выполнены неукоснительно и точно в срок". Фото: Полина Зиновьева

При Правительстве РФ по поручению президента создадут координационный совет. Его возглавит премьер-министр Михаил Мишустин.

Проект указа о создании соответствующего совета подготовлен и передан главе государства. Как говорится в telegram-канале кабмина, "цель новой структуры — оперативно принимать меры для формирования и выполнения целевого задания по всем ключевым направлениям". В их числе:

поставка оборудования и техники для военных,

проведение строительных работ,

предоставление транспорта.

Чтобы нарастить выпуск востребованной продукции, предлагается задействовать все возможности оборонно-промышленного комплекса. К работе нужно привлекать и бизнес.

"Важно, чтобы у тех, кто защищает национальные интересы, было все, что им нужно. Включая, как сказал президент, обеспечение экипировкой и снаряжением, медицинской помощью и лекарствами, питанием и соответствующими бытовыми условиями, а также достойное вознаграждение", — добавил председатель Правительства.

Отмечается, что по каждому из направлений обеспечения будет закреплен курирующий вице-премьер. Им поручено подготовить конкретные предложения в зависимости от сферы деятельности. О ходе работы правительство будет еженедельно докладывать президенту.

Добавим, накануне в ходе совещания главы государства с членами Совета Безопасности РФ Владимир Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Также стало известно, что в Свердловской области вводится режим базовой готовности.

Читайте по теме:

Ежемесячное довольствие мобилизованных составит не менее 195 тысяч рублей.