В Свердловской области будет создан оперштаб для повышения уровня безопасности

В Свердловской области введен режим базовой готовности. Фото: Галина Соловьева

Его возглавит губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом на заседании правительства заявил первый заместитель главы региона Алексей Шмыков.

"Решения штаба обязательны для исполнения всеми органами власти, организациями и гражданами. Информирую, что по поручению губернатора Свердловской области незамедлительно приступаю к подготовке предложений по персональному составу и порядку работы оперативного штаба. Документ будет готов в ближайшее время", — говорится в заявлении.

Напомним, накануне в ходе совещания главы государства с членами Совета Безопасности РФ Владимир Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Кроме того, стало известно, что в Свердловской области вводится режим базовой готовности. Это означает, что высшие должностные лица региона должны будут принять меры по защите населения и территорий от ЧС, а также меры для удовлетворения потребностей ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения.