Свердловское правительство утвердило выплаты для членов семей участников СВО

Средства будут выплачиваться через банки. Фото: Галина Соловьева

Постановление, закрепляющее единовременные денежные выплаты для членов семьей участников специальной военной операции, принято на сегодняшнем заседании правительства Свердловской области.

Документом предусматривается, что родные свердловчан, участвующих ранее или в настоящее время в спецоперации, получат по 20 тысяч рублей на семью. Такая же сумма предусмотрена на каждого из детей военнослужащего младше 18 лет или от 18 до 23 лет, которые учатся в школе, учреждении профобразования или вузе.

Как рассказал министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов, мера поддержки будет предоставляться в беззаявительном порядке. Списки получателей будут формироваться органами местного самоуправления и передаваться в управления соцполитики.

"При этом возможен и обычный заявительный характер, когда члены семей будут обращаться за выплатами в управления социальной политики в своих муниципалитетах", – добавил Андрей Злоказов.

Постановлением правительства установлено, что выплата должна пройти не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем, когда было принято решение о ее назначении. Средства будут поступать через банки, в том числе с использованием Единой социальной карты, отметили в департаменте информполитики региона.

Региональными властями параллельно прорабатывается ввод иных мер поддержки для семей защитников страны – это бесплатное питание для детей школьного возраста, материальное обеспечение учащихся учреждений профобразования, освобождение от родительской платы в детсадах, предоставление различных социальных услуг.

Добавим, указанные выплаты не могут быть основанием для отказа в предоставлении иных принятых в регионе мер поддержки семей участников СВО.

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