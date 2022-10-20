Президент РФ разрешил мобилизованным управлять бизнесом через доверенных лиц

На организационные вопросы и передачу полномочий по управлению бизнесом предпринимателям дают 5 рабочих дней. Фото: пресс-служба Кремля

Владимир Путин подписал закон, согласно которому мобилизованные смогут передавать управление своим бизнесом доверенным лицам. Речь идет о периоде, когда граждане будут находиться на службе в рамках специальной военной операции (СВО).

"Граждане, являющиеся индивидуальными предпринимателями, учредителями (участниками) организаций, а также осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа, призванные на военную службу по мобилизации, могут принять решение об осуществлении предпринимательской деятельности через доверенных лиц в порядке, определенном законодательством Российской Федерации", — указано в тексте федерального закона, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

На передачу полномочий и организационные вопросы предпринимателям отводится 5 рабочих дней. Согласно документу, они смогут сохранить бизнес и не закрывать в срочном порядке свои организации в случае мобилизации.

Закон вступает в силу со дня его опубликования и распространяется на всех представителей бизнеса, призванных на военную службу в рамках СВО с 21 сентября 2022 года.

Напомним, ранее Госдума РФ приняла сразу два закона, ориентированных на поддержку предпринимателей.