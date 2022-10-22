Мобилизованным россиянам предоставили отсрочку по уплате налогов, сборов и страховых взносов

На внесение платежей дается несколько месяцев после окончания службы по мобилизации. Фото: Павел Ворожцов

Правительство РФ утвердило для мобилизованных граждан отсрочку по уплате налогов, сборов и страховых взносов. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Также документом продлены сроки, в которые необходимо предоставить налоговые декларации и отчеты о движении денежных средств по счетам. Отсрочка будет действовать на период прохождения воинской службы мобилизованными и еще несколько месяцев после ее окончания, сообщается на сайте кабмина.

Данная мера действует и в отношении предпринимателей, которые в своих компаниях единолично выполняют функции руководителя и учредителя.

Оплатить налоги и страховые взносы можно будет в течение трех месяцев после завершения службы по мобилизации, но не позднее 28 числа.

"Для предоставления налоговых деклараций отсрочка будет рассчитываться со дня окончания военной службы до 25 числа (включительно) третьего месяца после дня окончания военной службы", — уточняют в правительстве РФ.

Для уплаты налога на профессиональный доход дается четыре месяца после демобилизации. Для всех видов платежей предусмотрена рассрочка. Первый взнос должен составить одну шестую всей задолженности.

Напомним, в Банке России рассказали, как можно оформить кредитные каникулы мобилизованным жителям и членам их семей.