В СКР начала работать горячая линия для мобилизованных военнослужащих

СКР запустил горячую линию для мобилизованных: 8 800 100-12-60. Фото: сайт СКР

Горячую линию для мобилизованных военнослужащих и членов их семей запустил Следственный комитет России. Работа организована по поручению главы СКР Александра Бастрыкина.

Для граждан доступен бесплатный многоканальный номер 8 800 100-12-60. Горячая линия работает круглосуточно, сообщается на сайте СКР.

Сотрудники Следственного комитета готовы в оперативном режиме помогать в решении возникших проблем обратившимся жителям. Консультировать их по вопросам, находящимся в компетенции следственных органов.

Напомним, в РФ работает горячая линия Минобороны по вопросам частичной мобилизации. Отдельно телефонная служба поддержки открыта в Свердловской области. В Екатеринбурге создан волонтерский центр помощи семьям мобилизованных.