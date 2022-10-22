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22 октября 2022, 16:39

В СКР начала работать горячая линия для мобилизованных военнослужащих

  Валерия Белякова
Горячая линия СКР

СКР запустил горячую линию для мобилизованных: 8 800 100-12-60. Фото: сайт СКР

Горячую линию для мобилизованных военнослужащих и членов их семей запустил Следственный комитет России. Работа организована по поручению главы СКР Александра Бастрыкина.

Для граждан доступен бесплатный многоканальный номер 8 800 100-12-60. Горячая линия работает круглосуточно, сообщается на сайте СКР.

Сотрудники Следственного комитета готовы в оперативном режиме помогать в решении возникших проблем обратившимся жителям. Консультировать их по вопросам, находящимся в компетенции следственных органов.

Напомним, в РФ работает горячая линия Минобороны по вопросам частичной мобилизации. Отдельно телефонная служба поддержки открыта в Свердловской области. В Екатеринбурге создан волонтерский центр помощи семьям мобилизованных.

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