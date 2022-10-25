На Среднем Урале дети мобилизованных получат бесплатное питание и денежные компенсации

Бесплатное питание будут получать в школах все свердловские дети, чьих родителей мобилизовали. Фото: Алексей Кунилов

Депутаты свердловского Заксобрания приняли дополнительные меры социальной поддержки для семей мобилизованных жителей. Парламентарии внесли поправки в статью областного закона об образовании.

Документом определены категории школьников и студентов, для которых предусмотрены льготы, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Мы продолжаем расширять меры поддержки участников спецоперации и их семей. На данный момент речь идет об обеспечении горячим питанием учеников государственных общеобразовательных организаций либо частных образовательных учреждений, имеющих государственную аккредитацию, а также учащихся организаций среднего профобразования, где получают специальность в сфере искусства. Для студентов системы среднего профессионального образования (СПО) предусмотрено обеспечение питанием, одеждой, обувью и другим инвентарем либо — в случае их выбора — денежной компенсацией", — рассказала председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина.

На Среднем Урале областное правительство приняло решение о выделении единовременных выплат членам семей, в которых есть участники специальной военной операции или мобилизованные. Сумма компенсации на семью и каждого из детей составляет по 20 тысяч рублей. В бюджете региона на эти цели предусмотрели 300 миллионов рублей. Выплаты будут произведены не позднее 26 числа следующего месяца.

Также в Свердловской области работают над другими мерами соцподдержки. В частности, в регионе прорабатывают возможности отмены платы за детский сад для семей, где есть призванные на СВО. Решаются вопросы отдыха детей в осенние и зимние каникулы.

Напомним, ранее о мерах поддержки в регионе для семей мобилизованных сообщала председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина.