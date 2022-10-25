Мобилизованные на полигонах Свердловской области приступили к боевому слаживанию

На свердловском полигоне ЦВО ведется подготовка мобилизованных военнослужащих. Фото: Минобороны России

На полигоне Центрального военного округа в Свердловской области мобилизованные военнослужащие выполняют боевые стрельбы. Подготовку проводят среди минометных расчетов и подразделений операторов ПТУР "Корнет".

Стрельбы осуществляются из 82-мм гладкоствольного миномета "Василек", противотанковых управляемых ракетных комплексов "Корнет" и автоматических гранатометов АГС-17 "Пламя", уточняют в пресс-службе ЦВО.

Также призванные в ходе частичной мобилизации изучают вверенное им вооружение, как оно эксплуатируется и обслуживается в полевых условиях. Подготовку ведут военнослужащие ЦВО, которые имеют боевой опыт в современных вооруженных конфликтах и участвовали в СВО.

За весь период обучения для мобилизованных проведут занятия по огневой, специальной, инженерной и медицинской подготовке, военной топографии и армейской тактической стрельбе. В завершении пройдет боевое слаживание в составе подразделений, экипажей и расчетов.

Напомним, ранее подготовку мобилизованных на полигонах ЦВО проверил заместитель министра обороны РФ.