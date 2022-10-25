В Госдуме предложили заморозить плату за обучение в вузах для детей участников СВО

Учащихся вузов, чьих родителей мобилизовали, могут освободить от оплаты обучения. Фото: Алексей Кунилов

Депутаты комитета Госдумы по науке и высшему образованию подготовят законопроект, который предусматривает освобождение от платы за обучение в вузах тех студентов, чьи родители участвуют в специальной военной операции (СВО). Инициатива принадлежит представителю ЛДПР.

"Полагаю, что возможность освобождения от оплаты обучения студентов, которые находятся в такой непростой ситуации, нужно установить законом независимо от финансовых возможностей вузов", — цитирует первого заместителя председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимира Сипягина (ЛДПР) "Парламентская газета".

Вузы могут бесплатно обучать студентов, однако финансирования на всех учащихся не хватит. Поэтому, по мнению политика, взять на себя затраты может федеральный бюджет, выделяя университетам субсидии на учащихся детей, чьи родители участвуют в СВО. Еще один вариант покрытия расходов за обучение может быть реализован по принципу "кредитных каникул", введенных для мобилизованных жителей.

Законопроект парламентарии подготовят в ближайшее время. После чего документ будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

Напомним, в Свердловской области Заксобранием сегодня были приняты собственные меры поддержки для семей мобилизованных.