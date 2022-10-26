В Госдуму внесен законопроект об освобождении от мобилизации неслуживших россиян

От частичной мобилизации хотят освободить неслуживших и граждан с ученой степенью. Фото: Полина Зиновьева

Соответствующий законопроект в Госдуму внес депутат фракции КПРФ Михаил Матвеев. Документ опубликован в думской электронной базе.

"Призыву на военную службу по частичной мобилизации не подлежат граждане, не проходившие военную службу", — говорится в проекте.

Также депутат внес в Госдуму законопроект, которым предлагается освободить от службы по частичной мобилизации граждан, имеющих ученую степень доктора наук или кандидата наук. Отмечается, что принятие этих проектов не потребует дополнительных расходов за счет средств федерального бюджета.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщал, что от частичной мобилизации освобождены отцы трех и более детей. Он также представлял список с другими категориями граждан, которых не должны призывать.