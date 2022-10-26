Мобилизованные свердловчане могут жениться в день обращения в ЗАГС

Упрощенная процедура действует в Екатеринбурге и других свердловских муниципалитетах. Фото: Павел Ворожцов

В отделах ЗАГС Свердловской области для мобилизованных организовывают регистрацию брака в сокращенные сроки. Оформить отношения пары могут в день подачи заявления.

Накануне по упрощенной процедуре в отделе ЗАГС Октябрьского района Екатеринбурга брак заключили четыре пары. Для них провели общую торжественную регистрацию.

"Мы идем навстречу людям, в жизни которых сложились особые обстоятельства. С каждым случаем работаем индивидуально и стараемся помочь каждой паре — сделать все, что зависит от Управления ЗАГС", — отметила замруководителя Управления ЗАГС по Свердловской области Наталья Храмова.

В департаменте информполитики региона рассказали об одной из пар — Степане и Оксане. Молодой человек сделал предложение девушке в субботу, на следующий день после того, как получил повестку. А уже во вторник их объявили мужем и женой.

"Для меня это меняет полностью все. Я знаю, что меня ждут, что я тут нужен. Это еще больший стимул и Родину защищать, и возвращаться домой", — сказал Степан.

Добавим, церемонии в день подачи соответствующего заявления проходят не только в Екатеринбурге, но и в других муниципалитетах региона.

В статье "Брачный уклон", которая вышла в новом номере "Областной газеты" (№ 197 (9470) от 26 октября 2022 года), мы рассказывали подробнее об ускоренной процедуре бракосочетания и о других молодоженах. Как стало известно изданию, сразу после одновременной регистрации 25 октября женихи отправились в казармы. Свадьбы они планируют сыграть сразу после возвращения из зоны проведения СВО.