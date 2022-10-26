Кабмин РФ поддержал законопроект о статусе ветерана для добровольцев СВО

Частичная мобилизация была объявлена в стране 21 сентября. Фото: Полина Зиновьева

Проект закона был рассмотрен на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности.

"Добровольцы, принимающие участие в специальной военной операции, получат статус ветерана боевых действий наряду с военнослужащими Вооруженных сил России. Соответствующий законопроект получил положительное заключение правительства", — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Предложенные в федеральный закон "О ветеранах" поправки предусматривают наделение статусом ветерана боевых действий добровольцев, участвующих в спецоперации с 24 февраля 2022 года. При этом раненые в зоне проведения СВО смогут также претендовать на получение статуса инвалида боевых действий.

Отмечается, что решения позволят добровольцам и членам их семей наряду с военнослужащими пользоваться установленными законом льготами и мерами соцподдержки.

Добавим, пенсии для ветеранов боевых действий увеличиваются на 32%. Для них предусмотрены налоговые льготы, льготы при оплате ЖКУ, государственных пошлин и при пользовании общественным транспортом. Они могут претендовать на улучшение жилищных условий, путевки в санатории и льготное поступление в вузы.