Мужчины с двумя детьми и беременными женами получат отсрочку от частичной мобилизации

Мужчинам, у которых двое детей и беременная жена, предоставят отсрочку от частичной мобилизации. Фото: Галина Соловьева

Минобороны приняло решение о предоставлении отсрочки определенным категориям мужчин. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Речь идет о мужчинах, у которых есть уже двое детей, а супруга беременна третьим ребенком и находится на 22-й неделе. Комитет внес в директиву Генштаба еще одну поправку, касающуюся отцов детей-инвалидов.

"Также в директиву внесена еще одна поправка — от частичной мобилизации освобождены отцы детей-инвалидов вне зависимости от количества детей в семье", — написала парламентарий.

Она добавила, что директива будет распространяться и действовать до окончания специальной военной операции.

Ранее в Госдуму РФ был внесен законопроект, предусматривающий освобождение от призыва по частичной мобилизации не служивших в армии граждан.