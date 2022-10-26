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26 октября 2022, 16:03

Мужчины с двумя детьми и беременными женами получат отсрочку от частичной мобилизации

  Валерия Белякова
Родители и дети на прогулке

Мужчинам, у которых двое детей и беременная жена, предоставят отсрочку от частичной мобилизации. Фото: Галина Соловьева

Минобороны приняло решение о предоставлении отсрочки определенным категориям мужчин. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Речь идет о мужчинах, у которых есть уже двое детей, а супруга беременна третьим ребенком и находится на 22-й неделе. Комитет внес в директиву Генштаба еще одну поправку, касающуюся отцов детей-инвалидов.

"Также в директиву внесена еще одна поправка — от частичной мобилизации освобождены отцы детей-инвалидов вне зависимости от количества детей в семье", — написала парламентарий.

Она добавила, что директива будет распространяться и действовать до окончания специальной военной операции.

Ранее в Госдуму РФ был внесен законопроект, предусматривающий освобождение от призыва по частичной мобилизации не служивших в армии граждан.

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Областная газета Свердловской области

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