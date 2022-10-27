Президент России рассказал о причинах начала СВО

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин ответил на вопросы ведущего и участников пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Москве. В том числе глава государства рассказал о причинах начать специальную военную операцию (СВО) на Украине.

По его словам, на принятие решения повлияли расширение НАТО и публичный отказ Киева от выполнения Минских соглашений.

"Все напрочь игнорировали наши вопросы в сфере безопасности, в прошлом году нас просто послали подальше. Также важно, что власти Украины публично отказались от Минских соглашений. Другие должностные лица прямо заявили, что не собирались этого делать, а бывший президент Украины заявил, что подписывал, но не думал, что это будет когда-то реализовано", — сказал Владимир Путин.

Он также подчеркнул, что "план происходящего" — помощь Донбассу, где люди находятся под обстрелами уже 8 лет. Надо было принять решение по поводу этой территории. "Мы должны были включить их в состав России, но Киев продолжил бы обстрелы", — добавил президент.

По его словам, Украина готовилась провести новую военную операцию против Донбасса. Владимир Путин также отметил, что еще несколько лет, и для России была бы совсем другая ситуация, учитывая поставки оружия и строительство укрепрайонов.

Также присутствующих волновал вопрос, связанный с применением ядерного оружия.

"Пока ядерное оружие существует, существует опасность его применения", — сказал глава государства. По его мнению, "сегодняшняя возня вокруг ядерных угроз примитивна" — Запад ищет дополнительные аргументы для противостояния России, хочет повлиять на ее союзников и нейтральные страны.

Президент также заверил, что у России нет ни политического, ни военного смысла в ядерном ударе по Украине. И напомнил, что существует военная доктрина, в которой говорится, в каких случаях РФ может применить ядерное оружие.

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Владимир Путин выступил на заседании клуба "Валдай". Цитаты.