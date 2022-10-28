ФНС России запустила новую страницу по налогообложению мобилизованных

Задать уточняющие вопросы можно по номеру +7 800 222-22-22. Фото: сайт ФНС России

На сайте ФНС России запущена промостраница, где подробно описано, какие льготы по уплате налогов и сдаче отчетности касаются мобилизованных граждан.

Для удобства меры налоговой поддержки разделены на блоки. В каждом есть подразделы, где информация представлена максимально удобно. Так, указаны основные тезисы по той или иной мере поддержки, на кого она рассчитана и в какие сроки предоставляется. Задать уточняющие вопросы можно через спецсервис или по телефону контакт-центра: +7 800 222-22-22.

"Промостраница будет дополняться по мере принятия новых нормативных актов", — говорится на сайте Федеральной налоговой службы.

Напомним, для мобилизованных также переносятся сроки уплаты налогов, сборов, страховых взносов, сдачи отчетности и предоставления уведомлений. Введен мораторий и на контрольные мероприятия в их отношении. При этом все меры действуют в период службы мобилизованного и до окончания третьего месяца после ее завершения.