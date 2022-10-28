Уральский бизнес получил более 57 млрд рублей таможенных льгот с начала СВО

С начала СВО предприятия Урала получают таможенную поддержку в виде отдельных преференций и льгот. Фото: Алексей Кунилов

Предприятия Урала начали получать поддержку в виде отдельных преференций и льгот по уплате таможенных платежей с начала спецоперации. Общая сумма превысила 57 миллиардов рублей.

Большая часть — 34 млрд рублей — пришлась на льготу по уплате налога на добавленную стоимость при ввозе оборудования, непроизводимого в России. Отдельную преференцию получили и авиапредприятия — при ввозе иностранных воздушных судов в размере 18 млрд и запчастей к ним на 4 млрд рублей с начала года.

Помимо прочего в апреле и октябре вступили с силу решения Евразийского экономического союза о применении в отношении определенных категорий товаров тарифных льгот, а также об обнулении ставок (участники внешнеэкономической деятельности возвращают ранее уплаченные таможенные платежи) ввозных таможенных пошлин на товары критического импорта. В общем перечне оказалось более 1 300 товарных позиций.

"На сегодня средний срок возврата денежных средств декларанту в Уральской электронной таможне не превышает 5 рабочих дней. Сумма таких возвратов уже превысила 26 миллионов рублей", — отметил начальник Уральской электронной таможни Сергей Епифанов.

Как уточнили в пресс-службе Уральского таможенного управления, с начала года в федеральный бюджет перечислено 39 млрд таможенных платежей.