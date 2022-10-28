В ближайшее время в Свердловской области может завершиться частичная мобилизация

Некоторые регионы России уже отчитались о завершении мобилизации. Фото: Полина Зиновьева

14 октября президент РФ Владимир Путин говорил о сроках окончания частичной мобилизации в стране. Предполагалось, что процедура должна завершиться в течение двух недель.

Двухнедельный период истекает сегодня, 28 октября. В пресс-службе Центрального военного округа "Областной газете" информацию о ближайшем завершении частичной мобилизации в регионе не подтвердили, но и не опровергли.

Тем временем в Саратовском области об окончании данной процедуры 28 октября заявил глава региона Роман Бусаргин. "Завершаем все мероприятия, связанные с мобилизацией. В субботу повестки уже раздаваться не будут. Если кто-то получит повестку в субботу — можете считать ее недействительной и не приходить в военкомат. Все планы, которые стояли перед нами, мы исполняем", — написал он в личном telegram-канале.

Добавим, ранее мобилизационные мероприятия закончились в Москве, Московской и Магаданской областях, Удмуртской Республике и других субъектах РФ.

Продолжаем следить за ситуацией.