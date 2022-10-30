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30 октября 2022, 11:20

Владимир Соловьев предложил приравнять военных журналистов к участникам боевых действий

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев вновь избран главой Союза журналистов России. Фото: Павел Ворожцов

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев предложил законодательно приравнять работающих в зоне военных конфликтов журналистов к участникам боевых действий. Идея была озвучена на XIII съезде СЖР.

Предложение было включено в резолюцию общественной организации, принятой съездом. Информацию "Областной газете" подтвердила член контрольной комиссии СЖР по Свердловской области Ольга Закорюкина.

Кроме того, Владимир Соловьев предложил закрепить за мобилизованными журналистами возможность занимать должности гражданской службы по профессии и работать военными корреспондентами.

Добавим, ранее в рамках съезда прошли выборы председателя СЖР. На этот пост единогласно на второй срок избран Владимир Соловьев. Об этом говорится на сайте союза.

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