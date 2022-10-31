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31 октября 2022, 19:42

Минобороны РФ прекращает все мероприятия по призыву в рамках частичной мобилизации

Сергей Шойгу

Повестки больше вручать не будут, а пункты сбора возвращаются к привычному режиму работы. Фото: пресс-служба Кремля

Министерство обороны РФ объявило о прекращении всех мероприятий по призыву военнообязанных в рамках частичной мобилизации. Повестки больше вручать не будут, а пункты сбора возвращаются к привычному режиму работы.

Об этом сообщается в telegram-канале Минобороны.

"По поручению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу Генеральным штабом Вооруженных Сил РФ направлены указания командующим войсками военных округов и командующему Северным Флотом до 1 ноября доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации", — говорится в сообщении.

Весь личный состав военных комиссариатов, который задействован в обеспечении частичной мобилизации, должен с 31 октября вернуться к выполнению обязанностей в штатном режиме. Отмечается, что в дальнейшем набирать военнослужащих в ВС РФ для участия в СВО будут только из числа добровольцев и кандидатов на службу по контракту.

Напомним, 28 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации. Установленное задание о мобилизации — 300 тысяч военнослужащих — выполнено полностью. 

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Областная газета Свердловской области

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