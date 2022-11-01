Свердловские приставы отправили на Донбасс гуманитарную помощь

Приставы направили на Донбасс продукты, теплые вещи, предметы личной гигиены. Фото: отдел по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области

Четыре тонны гуманитарного груза направили на Донбасс судебные приставы Среднего Урала. На призыв о помощи откликнулись сотрудники всех структурных подразделений ГУФССП России по Свердловской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

На Донбасс из Екатеринбурга отправили продукты питания, теплые вещи, предметы личной гигиены. Все необходимое судебные приставы собирали несколько дней. Груз был передан в новые российские регионы при содействии областного отделения Народного фронта.

Как пояснили в свердловском главке ФССП, сотрудники постоянно принимают участие в волонтерских и благотворительных акциях. Помогают подшефному детдому, поддерживают детей, оставшихся без родителей. Прибывшим на Средний Урал семьям из Донецкой и Луганской народных республик оказывают гуманитарную и юридическую помощь. Также судебные приставы региона устраивают флешмобы и мероприятия в поддержку российских военнослужащих.

Ранее на Донбасс гуманитарную помощь направили из Нижнего Тагила.