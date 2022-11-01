Дмитрий Песков: Указа Президента о завершении частичной мобилизации не будет

По словам Пескова, Министерство обороны уже поставило точку в этом вопросе — мобилизационные мероприятия завершены. Фото: пресс-служба Кремля

Президенту России Владимиру Путину не нужно подписывать отдельный указ о завершении частичной мобилизации в стране. К такому выводу пришли в Кремле после консультации главы государства с юристами.

По словам пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова, Министерство обороны уже поставило точку в этом вопросе — мобилизационные мероприятия завершены.

"Имеется в виду, нужен ли указ после окончательного заявления министра обороны Сергея Шойгу о завершении частичной мобилизации. Президент сказал, что он посоветуется с юристами, правовиками. Сообщаем: указ не нужен", — передает слова Дмитрия Пескова ТАСС.

Напомним, 28 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации. Установленное задание о призыве 300 тысяч военнослужащих выполнено полностью.

Вчера Министерство обороны РФ объявило о прекращении всех мероприятий по призыву военнообязанных в рамках частичной мобилизации. Повестки больше вручать не будут, а пункты сбора возвращаются к привычному режиму работы.