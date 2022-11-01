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1 ноября 2022, 17:15

Более 4 тысяч членов семей мобилизованных свердловчан получили госвыплаты

Семья мобилизованного

Все заявки на получение выплат сверяются с военкоматами. Фото: Павел Ворожцов

По состоянию на 1 ноября, в Свердловской области выплаты получили 4 тысячи членов семей граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации. Речь идет о сумме в 20 тысяч рублей на семью, а также на каждого из детей военнослужащего.

Глава минспоцполитики Свердловской области Андрей Злоказов отметил, что все заявки на получение выплат сверяются с военкоматами.

"Эта деятельность ведется ежедневно, даже в выходные дни и в субботу, и в воскресенье. На тот случай, когда сведения о гражданах, участвующих в спецоперации, по какой-то причине у муниципалитета отсутствуют, предусмотрен заявительный порядок. Члены семьи могут самостоятельно обратиться в территориальное управление социальной политики по месту жительства. Для этого достаточно заявления и документа, удостоверяющего личность", — сказал Андрей Злоказов.

Также детей мобилизованных свердловчан обеспечивают бесплатным горячим питанием в школах. На данный момент такую меру поддержки получают около 900 школьников. Напомним, соответствующие поправки в статью областного закона об образовании депутаты свердловского Заксобрания приняли 25 октября. Согласно изменениям, студентов колледжей и техникумов также обеспечат питанием, одеждой, обувью и другим инвентарем либо — в случае их выбора — денежной компенсацией.

В департаменте информполитики Свердловской области добавили, что во всех муниципалитетах работают волонтерские отряды, оказывающие поддержку семьям участников спецоперации. Получить адресную помощь можно по телефону 8 800 200-34-11.

Ранее в мэрии Екатеринбурга рассказывали, как получить выплаты по мобилизации.

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