Андрей Клишас считает законопроект об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации неактуальным

Авторы законопроекта планировали ввести для уклонистов штраф и наказание в виде лишения свободы. Фото: Полина Зиновьева

Российские сенаторы и депутаты планировали внести на рассмотрение в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации. Глава Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас назвал такую инициативу неактуальной.

"Мобилизация завершена. Введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации в данный момент актуальным не считаю (несмотря на очевидный пробел в законодательстве)", — написал в своем telegram-канале Андрей Клишас.

Авторы законопроекта, среди которых глава Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев, планировали ввести для уклонистов штраф от 200 до 500 тыс. рублей или в размере дохода за период от 1 до 3 лет, а также лишать свободы таких нарушителей на срок до 5 лет.

Главы комитетов ГД по обороне и по безопасности и противодействию коррупции Андрей Картаполов и Василий Пискарев ранее сообщали, что сразу после объявления частичной мобилизации подобная инициатива обсуждалась.

Напомним, 28 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации. Установленное задание о призыве 300 тысяч военнослужащих выполнено полностью.

Вчера Министерство обороны РФ объявило о прекращении всех мероприятий по призыву военнообязанных в рамках частичной мобилизации. Повестки больше вручать не будут, а пункты сбора возвращаются к привычному режиму работы.

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