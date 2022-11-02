В России запустят пилотный проект по автоматическому обновлению баз данных военкоматов

Базы данных военкоматов обновят за счет сведений из ФНС, ПФР, ЗАГС и ГАС "Выборы". Фото: Полина Зиновьева

Базы данных военкоматов будут автоматически обновляться за счет сведений из Федеральной налоговой службы (ФНС), Пенсионного фонда России (ПФР), органов ЗАГС и системы ГАС "Выборы". Механизм опробуют на территории Московской области.

В столичном регионе планируют запуск пилотного проекта. В его рамках база данных "Горизонт-МР", используемая в военкоматах, будет подключена к системе других госструктур. Вопрос обсуждался в Совфеде на заседании круглого стола, посвященного вопросу цифровой трансформации военных комиссариатов.

"В Московской области по поручению председателя Правительства в ближайшее время начнется пилотный проект под руководством министра цифрового развития Максута Шадаева. Разрабатывается комплекс мер по подключению системы "Горизонт-МР" к ГАС "Выборы", где у нас хранится наиболее точная информация [о гражданах], налоговой, Пенсионному фонду, ЗАГСу, чтобы эта система автоматически вносила все изменения о гражданах, которые включены в систему "Горизонт-МР", — цитирует РБК военного комиссара Московской области Алексея Астахова.

Существующую систему "Горизонт-МР" раскритиковал первый заместитель главы комитета верхней палаты по обороне Владимир Кожин, ссылаясь на неактуальность сведений о гражданах, хранящихся в базе. По словам Кожина, свежие данные имеются у ФНС, их сбор в налоговой службе давно отработан.

"Налоговая знает, где вы кофе выпили и расплатились, моментально, тут же. А мы сейчас говорим о том, что у человека дети родились и вы не знаете об этом. <...> Каменный век!" — заявил сенатор на заседании круглого стола.

Ранее Минобороны РФ объявило о прекращении мероприятий, связанных с частичной мобилизацией.