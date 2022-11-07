В Госдуме РФ не ожидают добора военнослужащих в рамках частичной мобилизации

28 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации. Фото: сайт Госдумы РФ

Депутаты нижней палаты парламента РФ не ожидают дополнительных мобилизационных мероприятий в рамках указа, подписанного Президентом 21 сентября. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Много раз говорили, и президент нашей страны говорил, и Министерство обороны РФ, что по указу было положено 300 тыс. набрать, их набрали. Тут никаких вопросов больше нет", — передает слова главы комитета ТАСС.

Напомним, 28 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации. Установленное задание о призыве 300 тысяч военнослужащих было полностью выполнено. Через 2 дня Министерство обороны РФ объявило о прекращении всех мероприятий по призыву военнообязанных в рамках частичной мобилизации. Повестки больше не вручались, а пункты сбора вернулись к привычному режиму работы.

Затем, 1 ноября, пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главе государства не нужно подписывать отдельный указ о завершении частичной мобилизации в стране. К такому выводу пришли в Кремле после консультации Владимира Путина с юристами.

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