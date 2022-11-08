Темы дня

Общество / Специальная операция
8 ноября 2022, 13:29

Минобороны РФ разъяснило условия для выплат мобилизованным и контрактникам

  Валерия Белякова
Мобилизованные военнослужащие

Минимальная сумма выплаты мобилизованным гражданам составит 195 тысяч рублей. Фото: Алексей Кунилов

В Министерстве обороны РФ рассказали, из чего складывается денежное довольствие мобилизованного гражданина. В ведомстве пояснили, что минимальный размер выплаты составляет 195 тысяч рублей.

Сумма состоит из ежемесячной социальной выплаты в 158 тысяч рублей и денежного довольствия (минимум 37 тысяч рублей). Оно зависит от окладов по воинской должности, звания мобилизованного и выслуги лет. Например, рядовой мотострелок получит 195 тысяч рублей.

"Если военнослужащий, например, сержант или прапорщик, или офицер, у него безусловно в зависимости от воинского звания, должности, будь он командиром взвода, отделения или роты, соответственно, эта сумма будет больше. К примеру, командир взвода будет получать около 225 тысяч рублей, а командир батальона — около 243 тысяч рублей", — рассказал представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко.

Также установлены сроки перечисления средств на банковские карты военнослужащих. Деньги будут переводится ежемесячно с 10-го по 20-е число. В частности, если человек проходил службу с 1 по 31 октября, то начисления ему переведут с 10 по 20 ноября. В текущем месяце довольствие выплачивается досрочно с 8 ноября.

"Если военнослужащий прослужил не 31 день, а, к примеру, 20 дней, то сумма начисленного довольствия будет меньше. То есть будет пропорционально рассчитано прослуженному сроку за октябрь. Хочу обратить внимание, что к настоящему времени все документы для начисления денежного довольствия военнослужащих подготовлены, выплаты сформированы", — подчеркнул Сергей Микищенко.

Деньги за военнослужащего могут получать члены его семьи. Для этого мобилизованному необходимо оформить доверенность. Разрешено привязать к расчетному счету еще одну банковскую карту. 

В Минобороны пояснили, что соцвыплата в 158 тысяч рублей не подлежит налоговому обложению. Подоходный налог выплачивается только с суммы денежного довольствия, как и у всех военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Кроме этого, для мобилизованных граждан предусмотрены дополнительные выплаты. Их могут перечислять в случае особых условий военной службы и за особые достижения.

Также с 21 сентября 2022 года единовременная выплата в 195 тысяч рублей начисляется гражданам, которые заключили контракт на военную службу на 12 месяцев и больше. Сумму переводят после подписания документов. Военнослужащим, работающим по контракту, тоже положено денежное довольствие с соответствующими надбавками в зависимости от выполняемых задач.

Напомним, указ о начислении единовременной выплаты контрактникам ранее подписал Президент Владимир Путин.

Сюжет

Специальная операция
Главные события СВО

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
08.11.2022, 21:38 / Общество
Владимир Путин продлил программу маткапитала до конца 2026 года
08.11.2022, 21:00 / Общество
Глава свердловских молодогвардейцев Артем Николаев будет участвовать в СВО
08.11.2022, 19:29 / Общество
Добровольцы, участвующие в СВО, получат статус ветерана боевых действий
08.11.2022, 18:31 / Общество
Число телемедицинских консультаций при оказании помощи детям на Среднем Урале выросло на 15%
08.11.2022, 17:58 / Общество
Волонтерам возместят расходы на услуги связи