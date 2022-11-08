Минобороны РФ разъяснило условия для выплат мобилизованным и контрактникам

Минимальная сумма выплаты мобилизованным гражданам составит 195 тысяч рублей. Фото: Алексей Кунилов

В Министерстве обороны РФ рассказали, из чего складывается денежное довольствие мобилизованного гражданина. В ведомстве пояснили, что минимальный размер выплаты составляет 195 тысяч рублей.

Сумма состоит из ежемесячной социальной выплаты в 158 тысяч рублей и денежного довольствия (минимум 37 тысяч рублей). Оно зависит от окладов по воинской должности, звания мобилизованного и выслуги лет. Например, рядовой мотострелок получит 195 тысяч рублей.

"Если военнослужащий, например, сержант или прапорщик, или офицер, у него безусловно в зависимости от воинского звания, должности, будь он командиром взвода, отделения или роты, соответственно, эта сумма будет больше. К примеру, командир взвода будет получать около 225 тысяч рублей, а командир батальона — около 243 тысяч рублей", — рассказал представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко.

Также установлены сроки перечисления средств на банковские карты военнослужащих. Деньги будут переводится ежемесячно с 10-го по 20-е число. В частности, если человек проходил службу с 1 по 31 октября, то начисления ему переведут с 10 по 20 ноября. В текущем месяце довольствие выплачивается досрочно с 8 ноября.

"Если военнослужащий прослужил не 31 день, а, к примеру, 20 дней, то сумма начисленного довольствия будет меньше. То есть будет пропорционально рассчитано прослуженному сроку за октябрь. Хочу обратить внимание, что к настоящему времени все документы для начисления денежного довольствия военнослужащих подготовлены, выплаты сформированы", — подчеркнул Сергей Микищенко.

Деньги за военнослужащего могут получать члены его семьи. Для этого мобилизованному необходимо оформить доверенность. Разрешено привязать к расчетному счету еще одну банковскую карту.

В Минобороны пояснили, что соцвыплата в 158 тысяч рублей не подлежит налоговому обложению. Подоходный налог выплачивается только с суммы денежного довольствия, как и у всех военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Кроме этого, для мобилизованных граждан предусмотрены дополнительные выплаты. Их могут перечислять в случае особых условий военной службы и за особые достижения.

Также с 21 сентября 2022 года единовременная выплата в 195 тысяч рублей начисляется гражданам, которые заключили контракт на военную службу на 12 месяцев и больше. Сумму переводят после подписания документов. Военнослужащим, работающим по контракту, тоже положено денежное довольствие с соответствующими надбавками в зависимости от выполняемых задач.

Напомним, указ о начислении единовременной выплаты контрактникам ранее подписал Президент Владимир Путин.