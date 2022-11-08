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8 ноября 2022, 19:29

Добровольцы, участвующие в СВО, получат статус ветерана боевых действий

Вячеслав Володин

Вячеслав Володин выступил одним из авторов инициативы. Фото: сайт Госдумы РФ

Депутаты нижней палаты парламента во вторник, 8 ноября, приняли в первом чтении законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий добровольцам, которые участвуют в специальной военной операции (СВО). Авторами инициативы стали председатель Госдумы Вячеслав Володин, депутаты всех фракций, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и сенаторы.

Речь идет о гражданах, которые поступили в созданные по решению органов власти добровольческие формирования, оказывающие содействие Вооруженным силам РФ в ходе СВО.

"Это справедливое решение. Добровольцы и члены их семей, как и военнослужащие Российской Федерации, будут пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки", — передает слова Вячеслава Володина пресс-служба Госдумы.

Закон вступит в силу с момента его официального опубликования и распространится на правоотношения, которые возникли с 24 февраля 2022 года на территории РФ и Донбасса, а в Херсонской и Запорожской областях — с 30 сентября.

Напомним, ранее документ был одобрен Правительством РФ. Для ветеранов боевых действий пенсии увеличиваются на 32%. Кроме того, для них предусмотрены налоговые льготы, льготы при оплате ЖКУ, государственных пошлин и при пользовании общественным транспортом. Они могут претендовать на улучшение жилищных условий, путевки в санатории и льготное поступление в вузы.

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Областная газета Свердловской области

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