Темы дня

Общество / Специальная операция
11 ноября 2022, 19:32

Добровольцы отправили 6,5 тонн гумпомощи свердловским мобилизованным

гумпомощь

В Доме добровольцев продолжают круглосуточно принимать гумпомощь от неравнодушных граждан. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Свердловские волонтеры движения #МЫВМЕСТЕ собрали очередную партию гуманитарной помощи для мобилизованных жителей региона, которые проходят боевую подготовку в учебном центре Минобороны РФ. Общий вес груза составляет 6,5 тонн.

Собирали припасы для земляков в Доме добровольцев Свердловской области. Мобилизованным уральцам отправили одежду (краги, термобелье, балаклавы), кондитерские изделия и средства личной гигиены.

В Доме добровольцев продолжают круглосуточно принимать гумпомощь от неравнодушных граждан.

В департаменте информполитики Свердловской области напоминают, что родственники мобилизованных могут получить психологическую, информационную, юридическую и бытовую помощь по телефону горячей линии движения #МЫВМЕСТЕ 8 800 200-34-11.

Читайте также:

Из Нижнего Тагила на Донбасс отправили 10 тонн гуманитарной помощи.

Сюжет

Специальная операция
Главные события СВО

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
11.11.2022, 21:02 / Общество
Свердловчане могут привиться интраназальной вакциной от COVID-19 в ТЦ
11.11.2022, 20:16 / Общество
Членам семей мобилизованных свердловчан выплатили почти 258 млн рублей
11.11.2022, 19:32 / Общество
Добровольцы отправили 6,5 тонн гумпомощи свердловским мобилизованным
11.11.2022, 18:31 / Общество
Екатеринбуржцам предлагают выбрать главную маму города
11.11.2022, 18:04 / Общество
В России увеличат число обязательных дисциплин комплекса ГТО