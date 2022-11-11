Добровольцы отправили 6,5 тонн гумпомощи свердловским мобилизованным

В Доме добровольцев продолжают круглосуточно принимать гумпомощь от неравнодушных граждан. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Свердловские волонтеры движения #МЫВМЕСТЕ собрали очередную партию гуманитарной помощи для мобилизованных жителей региона, которые проходят боевую подготовку в учебном центре Минобороны РФ. Общий вес груза составляет 6,5 тонн.

Собирали припасы для земляков в Доме добровольцев Свердловской области. Мобилизованным уральцам отправили одежду (краги, термобелье, балаклавы), кондитерские изделия и средства личной гигиены.

В Доме добровольцев продолжают круглосуточно принимать гумпомощь от неравнодушных граждан.

В департаменте информполитики Свердловской области напоминают, что родственники мобилизованных могут получить психологическую, информационную, юридическую и бытовую помощь по телефону горячей линии движения #МЫВМЕСТЕ 8 800 200-34-11.

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