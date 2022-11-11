Членам семей мобилизованных свердловчан выплатили почти 258 млн рублей

Речь идет о пособиях, которые утвердило правительство Свердловской области на заседании 20 октября. Фото: Алексей Кунилов

По данным на 11 ноября, семьи свердловчан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, получили от государства 257,9 млн рублей. Всего на Среднем Урале было произведено 12 895 единовременных выплат.

Речь идет о пособиях, которые утвердило правительство Свердловской области на заседании 20 октября, отметили в региональном департаменте информполитики.

Напомним, документом предусматривается, что у родственников граждан, которые участвовали или призваны для участия в спецоперации, есть право получить выплату в 20 тыс. рублей на семью, а также по 20 тыс. рублей на каждого из детей военнослужащего.

Такая мера поддержки назначается автоматически после того, как муниципалитеты передадут в минсоцполитики Свердловской области списки получателей. При этом близкие родственники могут обратиться в территориальное управление социальной политики по месту жительства самостоятельно.

Добавим, 4 ноября Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении мобилизованным и контрактникам единовременной выплаты. Ее размер составляет 195 тысяч рублей. Указ распространяется на правоотношения, которые возникли с 21 сентября 2022 года.