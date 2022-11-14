Актер Владимир Машков посетил военный госпиталь в Екатеринбурге

Народный артист России Владимир Машков посетил екатеринбургский военный госпиталь, где лечение и реабилитацию проходят участники специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
Актер пообщался с военнослужащими, а также поблагодарил их за проявленные в ходе спецоперации героизм, мужество и отвагу.
Видео: пресс-служба ЦВО
Владимир Машков пожелал выздоровления всем мужчинам, находящимся на лечении, а также скорейшего возвращения в строй. Народный артист вручил им памятные подарки. Пациенты поблагодарили актера за уделенное внимание и поддержку.
Напомним, ранее депутат регионального Заксобрания Виктор Бабенко предложил переводить на лечение раненых в ходе СВО свердловчан в местные госпитали.
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