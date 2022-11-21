Владимир Путин утвердил статус ветеранов боевых действий для добровольцев СВО

Размер пенсий для ветеранов боевых действий увеличивается на 32 %. Фото: пресс-служба Кремля

Россияне, которые добровольно участвуют в специальной военной операции (СВО), получат статус ветерана боевых действий. Соответствующий документ подписал в понедельник, 21 ноября, Президент России Владимир Путин.

Согласно закону, добровольные участники СВО и члены их семей наряду с военнослужащими ВС РФ смогут пользоваться мерами соцподдержки, установленными законом: налоговыми льготами, льготами при поступлении в вузы, при оплате ЖКУ и государственных пошлин, при пользовании общественным транспортом, получать путевки в санатории, а также претендовать на улучшение жилищных условий. Кроме того, размер пенсий для ветеранов боевых действий увеличивается на 32 % .

Закон, опубликованный на официальном интернет‑портале правовой информации, вступает в силу с сегодняшнего дня; его действие распространится на правоотношения, которые возникли с 24 февраля 2022 года на территории РФ и Донбасса, а в Херсонской и Запорожской областях — с 30 сентября.

Другим законом Владимир Путин освободил от налогообложения материальную помощь участникам СВО. Речь идет о безвозмездных выплатах и передаче имущества контрактникам, мобилизованным гражданам, добровольцам, участвующим в СВО, и членам их семей, о выплатах работникам для возмещения расходов, связанных с командировками в новые регионы для восстановления объектов инфраструктуры.