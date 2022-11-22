Мужа Юлии Липницкой призвали в рамках частичной мобилизации

Повестку Тарасенко получил месяц назад. Фото: Полина Зиновьева

Мужа олимпийской чемпионки Юлии Липницкой призвали в армию в рамках частичной мобилизации. В зону проведения спецоперации 25-летний экс-фигурист Владислав Тарасенко отправится в ближайшее время.

"Влад действительно попал под мобилизацию, сейчас активно проходит подготовку. Насколько мне известно, в скором времени он должен отбыть на передовую. Дома у него остались жена и маленький ребенок, но он все равно поехал. Сказал, что будет защищать Отечество", — рассказал РИА Новости двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

Ранее издание также писало, что спортсмен получил повестку и явился в военкомат. Далее он был направлен на подготовку на полигон в подмосковном Алабино.