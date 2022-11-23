«Хорошо, что о нас помнят»

Сын мобилизованного жителя Первоуральска Данил Гаянов (слева) на концерт в филармонию приехал с друзьями семьи. Фото: Алексей Кунилов

Музыкальный вечер для семей участников специальной военной операции (СВО) был организован при содействии общероссийского движения #МыВместе. Его цель – морально поддержать родных и близких наших земляков, которые сегодня находятся на передовой. Это первый концерт, на который пригласили жен и детей мобилизованных свердловчан. До конца недели аналогичные мероприятия пройдут в цирке и в театре музыкальной комедии.

Концерт «Прокофьев. Александр Невский» посетили около 130 человек, в том числе гости из Невьянска, Новоуральска, Ревды, Первоуральска, Богдановича, а также учащиеся Екатеринбургского кадетского корпуса и представители регионального МЧС.

Данил Гаянов из Первоуральска тоже был в числе приглашенных. Его отца недавно мобилизовали, сейчас он проходит подготовку. Конечно, Данил и его мама переживают. Поездка на концерт классической музыки, по их словам, это возможность немного отвлечься, познакомиться с прекрасным.

– Грустно, что отец уехал. Мама тоже переживает, поэтому, когда мы узнали, что нам дали билеты, было приятно. Хорошо, что о семьях тех, кто сегодня отдает гражданский долг Родине, помнят, заботятся, – говорит Данил.

Кантата Прокофьева «Александр Невский» – воссозданная с помощью музыки грандиозная картина «Ледового побоища». Произведение патриотическое, напоминающее о победе.

– Для нас сегодня совершенно особый вечер. Мы пригласили гостей, чтобы показать им – мы действительно вместе. Начался сезон, и мы хотели бы провести его в том числе вместе с теми, кто проводил своих близких защищать нашу Родину. Им сегодня нелегко, а музыка способна подарить положительные эмоции, – подчеркнул первый заместитель директора Свердловской государственной академической филармонии Рустем Хасанов.

Это не первое мероприятие филармонии, так или иначе связанное с новыми российскими регионами. В августе музыкальное учреждение в рамках «Международной молодежной оркестровой академии», которая проходит при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, приняло десять музыкантов из женской группы Донецкого симфонического оркестра. В течение двух недель гостьи из ДНР жили в Екатеринбурге, репетировали, знакомились с достопримечательностями и приняли участие в нескольких концертах.

А в ноябре Свердловская филармония впервые провела трансляцию «Филармонического урока» для школьников Донецкой народной республики. Видеопрограммы, знакомящие с миром классической музыки, уже хорошо известны жителям Свердловской области, их транслируют в школах и библиотеках. Теперь такие виртуальные концерты доступны и в ДНР. Их слушателями стали 750 школьников из 69 учебных заведений Донбасса.

Вечера для семей мобилизованных продолжатся на других площадках, рассказала руководитель отдела профессионального искусства свердловского министерства культуры Лариса Вакарь.

– Министерство культуры в некоторой степени формализует народную инициативу, способствует информированию, помогает в организации. Важно, что искусство в непростые моменты может помочь людям, – считает Лариса Вакарь.