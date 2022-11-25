Отличившимся в спецоперации мобилизованным свердловчанам вручили награды

Уральцы помогли нанести огневое поражение противнику. Фото: Минобороны РФ

Медали "За отвагу" вручили военнослужащим Центрального военного округа (ЦВО) из Челябинской и Свердловской областей. Государственные награды получили мобилизованные уральцы, отличившиеся в зоне специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба Минобороны России.

Военнослужащие работали в составе экипажа БМП. Они стягивали силы националистов на себя. Из-за чего противник был вынужден раскрывать свои позиции. Координаты их места нахождения, которые удавалось зафиксировать россиянам, передавались в командный пункт для нанесения артиллерийских ударов.

Видео: Минобороны РФ.

"Самоотверженные и хладнокровные действия военнослужащих позволили на заданном направлении нанести огневое поражение противнику", — уточнили в Минобороны РФ.

Напомним, ранее Свердловскую область посетил замминистра обороны РФ Михаил Мизинцев. Он проверил выполнение госзаказа на военно-промышленных предприятиях региона.