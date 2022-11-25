Владимир Путин встретился с матерями участников СВО

Власти будут делать все, чтобы матери погибших военнослужащих чувствовали заботу. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин 25 ноября провел в Ново-Огареве встречу с матерями военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Он отметил, что руководство страны разделяет боль матерей, потерявших сыновей, а также назвал всех участников СВО героями.

По словам главы государства, власти будут делать все, чтобы матери погибших военнослужащих чувствовали заботу.

"Знаете, язык не поворачивается говорить каких-то формальных стандартных вещей, связанных с выражением соболезнования. Но хочу, чтобы вы знали: и я лично, все руководство страны — мы разделяем эту боль. Понимаем, что ничего не может заменить утраты сына, ребенка. Особенно для мамы, которой мы все обязаны появлением на свет, которая вынашивала, выкармливала", — передает слова президента пресс-служба Кремля.

Как отметил Владимир Путин, только сами военнослужащие и их командиры по-настоящему знают, какой это труд служить Родине и насколько это опасно для жизни. Президент добавил, что он лично общался по телефону с некоторыми участниками СВО, и заявил, что их настрой дает ему основание называть их героями.

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