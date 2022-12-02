Татьяна Мерзлякова: еще один свердловчанин вернулся из украинского плена

Работа по возвращению свердловчан из плена продолжается. Фото: Павел Ворожцов

Еще одного жителя Свердловской области, участвующего в специальной военной операции, удалось вернуть из украинского плена. Сейчас он проходит реабилитацию в госпитале.

Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

"Спасли одного из наших ребят — его возвращения мы добивались последние несколько недель. Сразу связалась с его семьей — и через несколько минут жена уже общалась с мужем. Он пока не приехал домой, проходит реабилитацию в госпитале. Но главное, его жизни ничего не угрожает", — написала омбудсмен на личной странице "ВКонтакте".

По ее данным, с начала спецоперации было возвращено из плена уже 12 свердловчан. При этом есть те, кто еще ждет помощи. "Мы занимаемся этим. Здесь нет никакой очередности", — добавила Мерзлякова.