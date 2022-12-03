Свердловские спортсмены отправятся добровольцами для участия в СВО

Все добровольцы пройдут боевую подготовку в военном центре в Гудермесе. Фото: Полина Зиновьева

В зону проведения специальной военной операции отправится отряд Российского союза боевых искусств (РСБИ) в составе 98 человек. Среди них — спортсмены из Свердловской области.

Помимо свердловчан в отряд входят добровольцы из Москвы, Московской, Ленинградской, Псковской, Кировской, Тамбовской областей, Татарстана, Крыма, Краснодарского, Пермского, Ставропольского, Хабаровского краев, Республики Адыгея, Карачаево-Черкесской Республики, Якутии и Приморья. Все они пройдут боевую подготовку в военном центре в Гудермесе, сообщает ТАСС.

Сейчас спортсмены участвуют в форуме боевых искусств "Битва чемпионов — 14: Школы против школы".

"Союз боевых искусств не может и не должен оставаться в стороне. Сформирован отряд добровольцев — их больше 90 человек. <...> Сразу после соревнований они отправятся на подготовку, а затем и в зону специальной военной операции. Я хочу им поклониться и поблагодарить их за то, что они приняли это решение", — заявил вице-премьер — полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, который также является сопредседателем РСБИ.

Отметим, что Российский союз боевых искусств осуществляет деятельность на протяжении 17 лет.