Татьяна Мерзлякова заявила, что среди свердловских участников СВО нет дезертиров

Аппарат свердловского омбудсмена работает в том числе и в зоне проведения СВО. Фото: Павел Ворожцов

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила, что среди военнослужащих, призванных из региона для участия в специальной военной операции, нет ни одного дезертира. Она также напомнила, что аппарат свердловского омбудсмена работает в том числе и в зоне проведения СВО.

"Среди свердловских военнослужащих нет дезертиров. Несу ответственность за свои слова. Читаю разные сетевые информисточники, и кому-то хочется написать со слов неизвестных разную информацию. <...> Давайте верить своим ребятам!" — пишет Татьяна Мерзлякова на своей странице "ВКонтакте".

По ее словам, сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека работают со свердловскими военнослужащими прямо в зоне проведения СВО. Участников спецоперации консультируют по вопросам соблюдения их прав и помогают им адаптироваться. Также аппарат находится в постоянном контакте с главами городов и районов.

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