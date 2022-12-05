Из Екатеринбурга отправили 15 тонн гумпомощи свердловчанам, участвующим в СВО

Неравнодушные горожане собрали для свердловских военнослужащих теплые вещи и предметы первой необходимости. Фото: Павел Ворожцов

В День добровольца, 5 декабря, волонтерский центр "Мы рядом" отправил из уральской столицы в зону проведения СВО 15 тонн гуманитарной помощи. Неравнодушные горожане собрали для свердловских военнослужащих теплые вещи и предметы первой необходимости.

В церемонии отправки приняли участие первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, представители бизнеса и общественных организаций.

"Спасибо всем, кто принимал активное участие в благом деле. Благодаря вам помощь оказывается в самом оперативном режиме. С начала специальной военной операции свердловчане отправили своим землякам более 700 тонн гуманитарной помощи", — сказал Алексей Шмыков.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Колонна с грузом выехала с территории Храма во имя святителя Спиридона Тримифунтского, расположенного на 4 км Чусовского тракта. Фура отправилась в путь в сопровождении автомобилей волонтерского центра "Мы рядом".

"Бойцы получат теплые вещи очень ко времени: туда приходит зима с холодами, снегом и слякотью. А еще в посылках бытовая химия, средства гигиены, медикаменты, продукты… Но главное, конечно — это привет и горячие пожелания с родной земли. Знак нашим ребятам, что мы их не забыли, своим сердцем и мыслями постоянно с ними. Екатеринбург — город добра и соучастия!" — написал глава уральской столицы у себя в telegram-канале.

Фото: Павел Ворожцов

В сборе груза помимо неравнодушных екатеринбуржцев принимали участие "Единая Россия", "Молодая Гвардия", движение #МЫВМЕСТЕ, военно-патриотический клуб "Сильный Урал", образовательные учреждения и общественники.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Как сообщили в департаменте информполитики, в рамках празднования Дня добровольца в уральской столице ведомственных наград МЧС были удостоены 35 волонтеров, которые внесли значительный вклад в обеспечение безопасности региона. В их числе добровольные пожарные, волонтеры поисково-спасательных отрядов, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, представители Оренбургского войскового казачьего общества и добровольческого объединения "Лиза Алерт". Всего на Среднем Урале насчитывается около 190 тыс. волонтеров.