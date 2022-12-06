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6 декабря 2022, 13:40

Свердловские парламентарии приняли закон о поддержке добровольных участников СВО

Заксобрание

Действие закона будет распространяться на отношения, возникшие с 24 февраля 2022 года. Фото: Павел Ворожцов

Депутаты свердловского Заксобрания на заседании 6 декабря внесли поправки в закон "О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области". Согласно документу, добровольцам, участвующим в СВО, будут предоставлены региональные меры поддержки.

Поправки в закон прокомментировала председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина.

"Законом предусматривается предоставление лицам, поступившим в созданные по решению органов госвласти РФ добровольческие формирования, <...> мер поддержки по оплате жилого помещения и внеочередному оказанию бесплатной медицинской помощи в медорганизациях, подведомственных исполнительным органам госвласти Свердловской области", — передает слова Людмилы Бабушкиной пресс-служба свердловского парламента.

Помимо этого за добровольными участниками СВО сохранят право на получение медпомощи в подведомственных исполнительным органам госвласти Свердловской области медучреждениях.

Действие закона будет распространяться на отношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

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